Manažér softvérového inžinierstva odmeňovanie in India v ServiceNow sa pohybuje od ₹8.92M za year pre M3 do ₹15.23M za year pre M5. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹9.91M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ServiceNow. Posledná aktualizácia: 9/29/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
M2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
M3
₹8.92M
₹5.02M
₹3.3M
₹606K
M4
₹11.08M
₹6.73M
₹3.18M
₹1.17M
M5
₹15.23M
₹7.9M
₹6.28M
₹1.04M
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti ServiceNow podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti ServiceNow podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti ServiceNow podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)