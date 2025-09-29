Adresár spoločností
  • Platy
  • Manažér softvérového inžinierstva

  • Všetky platy Manažér softvérového inžinierstva

ServiceNow Manažér softvérového inžinierstva Platy

Manažér softvérového inžinierstva odmeňovanie in India v ServiceNow sa pohybuje od ₹8.92M za year pre M3 do ₹15.23M za year pre M5. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹9.91M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ServiceNow. Posledná aktualizácia: 9/29/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
M2
Dev Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
M3
Dev Manager
₹8.92M
₹5.02M
₹3.3M
₹606K
M4
Dev Sr. Manager
₹11.08M
₹6.73M
₹3.18M
₹1.17M
M5
Dev Director
₹15.23M
₹7.9M
₹6.28M
₹1.04M
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti ServiceNow podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti ServiceNow podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti ServiceNow podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Manažér softvérového inžinierstva at ServiceNow in India sits at a yearly total compensation of ₹15,227,185. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceNow for the Manažér softvérového inžinierstva role in India is ₹10,751,135.

