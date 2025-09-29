Adresár spoločností
ServiceNow
ServiceNow Produktový dizajnér Platy

Produktový dizajnér odmeňovanie in United States v ServiceNow sa pohybuje od $130K za year pre IC1 do $451K za year pre IC6. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $225K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ServiceNow. Posledná aktualizácia: 9/29/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
IC1
Associate Product Designer
$130K
$106K
$13.3K
$11.6K
IC2
Product Designer
$138K
$116K
$13.2K
$8.1K
IC3
Senior Product Designer
$205K
$148K
$44.5K
$12.3K
IC4
Staff Product Designer
$254K
$188K
$47.2K
$18.6K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti ServiceNow podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Zahrnuté pozície

UX dizajnér

UI dizajnér

Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Produktový dizajnér at ServiceNow in United States sits at a yearly total compensation of $451,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceNow for the Produktový dizajnér role in United States is $219,000.

