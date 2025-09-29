Marketing odmeňovanie in United States v ServiceNow sa pohybuje od $90.2K za year pre IC1 do $417K za year pre IC6. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $235K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ServiceNow. Posledná aktualizácia: 9/29/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
IC1
$90.2K
$86.4K
$0
$3.8K
IC2
$150K
$120K
$17.5K
$12.5K
IC3
$144K
$118K
$15K
$11.3K
IC4
$231K
$167K
$42.1K
$21.7K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
V spoločnosti ServiceNow podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)
