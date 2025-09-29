Adresár spoločností
Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Brazil v Serpro dosahuje R$139K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Serpro. Posledná aktualizácia: 9/29/2025

Mediánový balík
company icon
Serpro
Software Engineer
Brasilia, DF, Brazil
Celkom za rok
R$139K
Úroveň
Senior
Základný plat
R$139K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
6 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Serpro?

R$889K

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Serpro in Brazil predstavuje ročnú celkovú odmenu R$269,201. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Serpro pre pozíciu Softvérový inžinier in Brazil je R$148,390.

