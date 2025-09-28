Adresár spoločností
Sequoia
Sequoia Ľudské zdroje Platy

Mediánový Ľudské zdroje kompenzačný balík in United States v Sequoia dosahuje $235K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Sequoia. Posledná aktualizácia: 9/28/2025

Mediánový balík
company icon
Sequoia
Senior Talent Partner
San Mateo, CA
Celkom za rok
$235K
Úroveň
Senior
Základný plat
$198K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$37K
Roky v spoločnosti
5 Roky
Roky skúseností
12 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Sequoia?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Ľudské zdroje v Sequoia in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $302,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Sequoia pre pozíciu Ľudské zdroje in United States je $235,000.

Ďalšie zdroje