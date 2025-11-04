Adresár spoločností
Sendbird
Sendbird Predaj Platy

Priemerné Predaj celkové odmeňovanie in India v Sendbird sa pohybuje od ₹5.73M do ₹8.17M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Sendbird. Posledná aktualizácia: 11/4/2025

Priemerná celková odmena

₹6.56M - ₹7.68M
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
₹5.73M₹6.56M₹7.68M₹8.17M
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Sendbird podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Predaj v Sendbird in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹8,168,741. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Sendbird pre pozíciu Predaj in India je ₹5,725,100.

