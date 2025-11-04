Adresár spoločností
Sendbird
Sendbird Produktový manažér Platy

Priemerné Produktový manažér celkové odmeňovanie in United States v Sendbird sa pohybuje od $219K do $299K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Sendbird. Posledná aktualizácia: 11/4/2025

Priemerná celková odmena

$235K - $284K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$219K$235K$284K$299K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Sendbird podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v Sendbird in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $299,280. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Sendbird pre pozíciu Produktový manažér in United States je $219,300.

