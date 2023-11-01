Adresár spoločností
Selina
Selina Platy

Platy Selina sa pohybujú od $16,318 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Ľudské zdroje na spodnej hranici až po $149,250 pre Marketing na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Selina. Posledná aktualizácia: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ľudské zdroje
$16.3K
Marketing
$149K
Produktový manažér
$86.5K

Softvérový inžinier
$69.7K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Selina predstavuje Marketing at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $149,250. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Selina je $78,070.

