Self Platy

Platy Self sa pohybujú od $8,437 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový analytik na spodnej hranici až po $752,555 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Self. Posledná aktualizácia: 10/25/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Softvérový inžinier
Median $120K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Účtovník
$9.4K
Administratívny asistent
$103K

Obchodné operácie
$201K
Dátový analytik
$8.4K
Hardvérový inžinier
$121K
Information Technologist (IT)
$73.7K
Manažérsky konzultant
$71.4K
Marketing
$106K
Produktový dizajnér
$100K
Produktový manažér
$753K
Projektový manažér
$131K
Predaj
$23.2K
Manažér technických programov
$249K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Self predstavuje Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $752,555. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Self je $104,849.

