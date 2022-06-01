Adresár spoločností
SEI
SEI Platy

Platy SEI sa pohybujú od $65,097 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Finančný analytik na spodnej hranici až po $194,025 pre Dátový vedec na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov SEI. Posledná aktualizácia: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Účtovník
$65.1K
Dátový vedec
$194K
Finančný analytik
$65.1K

Information Technologist (IT)
$175K
Manažérsky konzultant
$149K
Produktový manažér
$112K
Softvérový inžinier
$154K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v SEI predstavuje Dátový vedec at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $194,025. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v SEI je $149,250.

