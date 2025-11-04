Adresár spoločností
SEI Investments
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

SEI Investments Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in India v SEI Investments dosahuje ₹2.13M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky SEI Investments. Posledná aktualizácia: 11/4/2025

Mediánový balík
company icon
SEI Investments
Software Engineer
hidden
Celkom za rok
₹2.13M
Úroveň
L3
Základný plat
₹2.02M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹101K
Roky v spoločnosti
0-1 Roky
Roky skúseností
2-4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v SEI Investments?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.7M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v SEI Investments in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹2,141,969. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v SEI Investments pre pozíciu Softvérový inžinier in India je ₹2,130,740.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre SEI Investments

Súvisiace spoločnosti

  • Amazon
  • Roblox
  • Facebook
  • Lyft
  • Intuit
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje