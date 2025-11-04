Adresár spoločností
SEI Investments
  • Platy
  • Produktový manažér

  • Všetky platy Produktový manažér

SEI Investments Produktový manažér Platy

Mediánový Produktový manažér kompenzačný balík in United States v SEI Investments dosahuje $155K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky SEI Investments. Posledná aktualizácia: 11/4/2025

Mediánový balík
company icon
SEI Investments
Product Manager
Philadelphia, PA
Celkom za rok
$155K
Úroveň
-
Základný plat
$115K
Stock (/yr)
$25K
Bonus
$15K
Roky v spoločnosti
7 Roky
Roky skúseností
10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v SEI Investments?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v SEI Investments in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $197,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v SEI Investments pre pozíciu Produktový manažér in United States je $145,000.

