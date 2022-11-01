Adresár spoločností
SEI Investments
SEI Investments Platy

Platy SEI Investments sa pohybujú od $24,556 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $155,000 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov SEI Investments. Posledná aktualizácia: 10/25/2025

Obchodný analytik
Median $100K
Produktový manažér
Median $155K
Softvérový inžinier
Median $24.6K

Účtovník
$74.6K
Administratívny asistent
$42.9K
Obchodné operácie
$49.2K
Finančný analytik
$50K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v SEI Investments predstavuje Produktový manažér s ročnou celkovou odmenou $155,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v SEI Investments je $49,980.

