Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in United States v Seekr Technologies dosahuje $254K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Seekr Technologies. Posledná aktualizácia: 11/4/2025

Mediánový balík
company icon
Seekr Technologies
Machine Learning Engineer
Los Angeles, CA
Celkom za rok
$254K
Úroveň
Senior
Základný plat
$195K
Stock (/yr)
$30K
Bonus
$29.3K
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
5 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Seekr Technologies?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Seekr Technologies in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $269,250. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Seekr Technologies pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $208,600.

