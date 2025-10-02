Adresár spoločností
Scotiabank
Scotiabank Softvérový inžinier Platy v Greater Toronto Area

Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Toronto Area v Scotiabank sa pohybuje od CA$90.2K za year pre L6 do CA$184K za year pre L9. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Toronto Area dosahuje CA$120K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Scotiabank. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L6
(Začiatočnícka úroveň)
CA$90.2K
CA$85.4K
CA$1.6K
CA$3.2K
L7
CA$117K
CA$109K
CA$1.6K
CA$6.3K
L8
CA$139K
CA$126K
CA$2.9K
CA$10.1K
L9
CA$184K
CA$154K
CA$7.4K
CA$23.2K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Aké sú kariérne úrovne v Scotiabank?

Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Dátový inžinier

Webový vývojár

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Scotiabank in Greater Toronto Area predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$184,151. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Scotiabank pre pozíciu Softvérový inžinier in Greater Toronto Area je CA$115,063.

Ďalšie zdroje