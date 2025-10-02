Adresár spoločností
Scotiabank
  • Colombia

Scotiabank Softvérový inžinier Platy v Colombia

Softvérový inžinier odmeňovanie in Colombia v Scotiabank sa pohybuje od COP 184.06M za year pre L6 do COP 130.87M za year pre L7. Mediánový yearný kompenzačný balík in Colombia dosahuje COP 130.15M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Scotiabank. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L6
(Začiatočnícka úroveň)
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
COP 643.23M

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v Scotiabank?

Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Dátový inžinier

Webový vývojár

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Scotiabank in Colombia predstavuje ročnú celkovú odmenu COP 269,354,338. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Scotiabank pre pozíciu Softvérový inžinier in Colombia je COP 126,473,950.

