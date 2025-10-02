Softvérový inžinier odmeňovanie in Colombia v Scotiabank sa pohybuje od COP 184.06M za year pre L6 do COP 130.87M za year pre L7. Mediánový yearný kompenzačný balík in Colombia dosahuje COP 130.15M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Scotiabank. Posledná aktualizácia: 10/2/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L6
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
