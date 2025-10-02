Adresár spoločností
Scotiabank
  Platy
  Investičný bankár

  Všetky platy Investičný bankár

  New York City Area

Scotiabank Investičný bankár Platy v New York City Area

Mediánový Investičný bankár kompenzačný balík in New York City Area v Scotiabank dosahuje $275K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Scotiabank. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Mediánový balík
company icon
Scotiabank
Associate
New York, NY
Celkom za rok
$275K
Úroveň
L8
Základný plat
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$75K
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Scotiabank?

$160K

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Prispieť

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Investičný bankár v Scotiabank in New York City Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $526,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Scotiabank pre pozíciu Investičný bankár in New York City Area je $250,000.

Ďalšie zdroje