Scotiabank
  • Greater Toronto Area

Scotiabank Dátový analytik Platy v Greater Toronto Area

Mediánový Dátový analytik kompenzačný balík in Greater Toronto Area v Scotiabank dosahuje CA$86.3K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Scotiabank. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Mediánový balík
company icon
Scotiabank
Data Analyst
Toronto, ON, Canada
Celkom za rok
CA$86.3K
Úroveň
L3
Základný plat
CA$86.3K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
3 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Scotiabank?

CA$225K

Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Dátový analytik at Scotiabank in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$102,784. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scotiabank for the Dátový analytik role in Greater Toronto Area is CA$86,255.

