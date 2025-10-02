Obchodný analytik odmeňovanie in Greater Toronto Area v Scotiabank sa pohybuje od CA$87.3K za year pre L6 do CA$134K za year pre L8. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Toronto Area dosahuje CA$99.1K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Scotiabank. Posledná aktualizácia: 10/2/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L6
CA$87.3K
CA$83.8K
CA$297.1
CA$3.2K
L7
CA$103K
CA$95K
CA$563.2
CA$7.2K
L8
CA$134K
CA$117K
CA$2.1K
CA$15.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
