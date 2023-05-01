SCORE Platy

Adresár spoločností
Platy SCORE sa pohybujú od $60,992 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $187,926 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov SCORE. Posledná aktualizácia: 9/2/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $122K
Dátový vedec
$146K
Produktový dizajnér
$61K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Produktový manažér
$183K
Manažér softvérového inžinierstva
$188K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v SCORE predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $187,926. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v SCORE je $145,725.

