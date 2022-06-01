Adresár spoločností
Schoox
Schoox Platy

Platy Schoox sa pohybujú od $33,259 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $132,396 pre Predaj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Schoox. Posledná aktualizácia: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Recruiter
$122K
Predaj
$132K
Softvérový inžinier
$33.3K

Najlepšie platenú pozíciu v Schoox predstavuje Predaj at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $132,396. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Schoox je $121,605.

