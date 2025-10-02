Adresár spoločností
Schibsted
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Greater Oslo Region

Schibsted Softvérový inžinier Platy v Greater Oslo Region

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Greater Oslo Region v Schibsted dosahuje NOK 782K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Schibsted. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Mediánový balík
company icon
Schibsted
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Celkom za rok
NOK 782K
Úroveň
Senior
Základný plat
NOK 782K
Stock (/yr)
NOK 0
Bonus
NOK 0
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
7 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Schibsted?

NOK 1.62M

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Schibsted in Greater Oslo Region predstavuje ročnú celkovú odmenu NOK 913,744. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Schibsted pre pozíciu Softvérový inžinier in Greater Oslo Region je NOK 782,078.

