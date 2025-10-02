Adresár spoločností
Scandit
Scandit Softvérový inžinier Platy v Greater Zurich Area

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Greater Zurich Area v Scandit dosahuje CHF 136K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Scandit. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Mediánový balík
company icon
Scandit
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Celkom za rok
CHF 136K
Úroveň
L3
Základný plat
CHF 130K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 5.1K
Roky v spoločnosti
5-10 Roky
Roky skúseností
5-10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Scandit?

CHF 134K

Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Scandit in Greater Zurich Area predstavuje ročnú celkovú odmenu CHF 146,053. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Scandit pre pozíciu Softvérový inžinier in Greater Zurich Area je CHF 137,243.

