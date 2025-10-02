Adresár spoločností
Scale AI Manažér technických programov Platy v Mexico

Manažér technických programov odmeňovanie in Mexico v Scale AI dosahuje MX$1.38M za year pre L4. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Scale AI. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L4
MX$1.38M
MX$1.26M
MX$57.9K
MX$62.2K
L5
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L6
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Scale AI podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Manažér technických programov at Scale AI in Mexico sits at a yearly total compensation of MXMX$30,091,134. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scale AI for the Manažér technických programov role in Mexico is MXMX$23,042,233.

