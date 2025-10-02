Adresár spoločností
Scale AI
Scale AI Softvérový inžinier Platy v San Francisco Bay Area

Softvérový inžinier odmeňovanie in San Francisco Bay Area v Scale AI sa pohybuje od $203K za year pre L3 do $405K za year pre L5. Mediánový yearný kompenzačný balík in San Francisco Bay Area dosahuje $224K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Scale AI. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L3
(Začiatočnícka úroveň)
$203K
$152K
$49.2K
$2.2K
L4
$262K
$188K
$71.4K
$2.5K
L5
$405K
$210K
$195K
$812
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Zobraziť 2 Viac úrovní
$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Scale AI podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Zahrnuté pozície

Inžinier strojového učenia

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Softvérový inžinier la Scale AI in San Francisco Bay Area ajunge la o compensație totală anuală de $405,082.
Compensația totală anuală mediană raportată la Scale AI pentru rolul de Softvérový inžinier in San Francisco Bay Area este $226,240.

