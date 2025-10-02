Softvérový inžinier odmeňovanie in New York City Area v Scale AI sa pohybuje od $231K za year pre L3 do $484K za year pre L5. Mediánový yearný kompenzačný balík in New York City Area dosahuje $325K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Scale AI. Posledná aktualizácia: 10/2/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L3
$231K
$166K
$60K
$4.3K
L4
$329K
$192K
$136K
$0
L5
$484K
$245K
$238K
$833
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Scale AI podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)
5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.