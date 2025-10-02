Adresár spoločností
Scale AI
Scale AI Softvérový inžinier Platy v New York City Area

Softvérový inžinier odmeňovanie in New York City Area v Scale AI sa pohybuje od $231K za year pre L3 do $484K za year pre L5. Mediánový yearný kompenzačný balík in New York City Area dosahuje $325K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Scale AI. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L3
(Začiatočnícka úroveň)
$231K
$166K
$60K
$4.3K
L4
$329K
$192K
$136K
$0
L5
$484K
$245K
$238K
$833
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Zobraziť 2 Viac úrovní
$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Scale AI podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Zahrnuté pozície

Inžinier strojového učenia

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Scale AI in New York City Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $528,180. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Scale AI pre pozíciu Softvérový inžinier in New York City Area je $324,820.

Ďalšie zdroje