Adresár spoločností
Scale AI
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Projektový manažér

  • Všetky platy Projektový manažér

  • New York City Area

Scale AI Projektový manažér Platy v New York City Area

Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Scale AI. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Potrebujeme už len 4 ďalších Projektový manažér príspevkovs v spoločnosti Scale AI na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Scale AI podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Projektový manažér ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Projektový manažér at Scale AI in New York City Area sits at a yearly total compensation of $197,500. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scale AI for the Projektový manažér role in New York City Area is $140,000.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Scale AI

Súvisiace spoločnosti

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Databricks
  • Plaid
  • Carta
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje