  • Platy
  • Manažér softvérového inžinierstva

  • Všetky platy Manažér softvérového inžinierstva

  • Munich Metro Region

Scalable Capital Manažér softvérového inžinierstva Platy v Munich Metro Region

Mediánový Manažér softvérového inžinierstva kompenzačný balík in Munich Metro Region v Scalable Capital dosahuje €104K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Scalable Capital. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Mediánový balík
company icon
Scalable Capital
Software Engineering Manager
Munich, BY, Germany
Celkom za rok
€104K
Úroveň
-
Základný plat
€84.4K
Stock (/yr)
€19.9K
Bonus
€0
Roky v spoločnosti
4 Roky
Roky skúseností
4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Scalable Capital?

€141K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v Scalable Capital in Munich Metro Region predstavuje ročnú celkovú odmenu €112,370. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Scalable Capital pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in Munich Metro Region je €104,847.

