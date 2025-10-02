Adresár spoločností
SberMegaMarket
  • Platy
  • Dátový vedec

  • Všetky platy Dátový vedec

  • Moscow Metro Area

SberMegaMarket Dátový vedec Platy v Moscow Metro Area

Mediánový Dátový vedec kompenzačný balík in Moscow Metro Area v SberMegaMarket dosahuje RUB 2.49M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky SberMegaMarket. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Mediánový balík
company icon
SberMegaMarket
Data Scientist
Moscow, MC, Russia
Celkom za rok
RUB 2.49M
Úroveň
L2
Základný plat
RUB 2.49M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
2 Roky
Aké sú kariérne úrovne v SberMegaMarket?

RUB 13.26M

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v SberMegaMarket in Moscow Metro Area predstavuje ročnú celkovú odmenu RUB 4,879,305. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v SberMegaMarket pre pozíciu Dátový vedec in Moscow Metro Area je RUB 2,486,670.

