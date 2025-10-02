Manažér softvérového inžinierstva odmeňovanie in Moscow Metro Area v Sberbank sa pohybuje od RUB 4.13M za year pre L12 do RUB 8.14M za year pre L13. Mediánový yearný kompenzačný balík in Moscow Metro Area dosahuje RUB 5.22M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Sberbank. Posledná aktualizácia: 10/2/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.13M
RUB 3.51M
RUB 0
RUB 622K
L13
RUB 8.14M
RUB 6.07M
RUB 0
RUB 2.07M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
