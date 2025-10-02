Adresár spoločností
Sberbank
  • Platy
  • Manažér softvérového inžinierstva

  • Všetky platy Manažér softvérového inžinierstva

  • Moscow Metro Area

Sberbank Manažér softvérového inžinierstva Platy v Moscow Metro Area

Manažér softvérového inžinierstva odmeňovanie in Moscow Metro Area v Sberbank sa pohybuje od RUB 4.13M za year pre L12 do RUB 8.14M za year pre L13. Mediánový yearný kompenzačný balík in Moscow Metro Area dosahuje RUB 5.22M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Sberbank. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.13M
RUB 3.51M
RUB 0
RUB 622K
L13
RUB 8.14M
RUB 6.07M
RUB 0
RUB 2.07M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
RUB 13.26M

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Manažér softvérového inžinierstva at Sberbank in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 11,175,499. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sberbank for the Manažér softvérového inžinierstva role in Moscow Metro Area is RUB 6,999,872.

