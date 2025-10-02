Softvérový inžinier odmeňovanie in Saint Petersburg Metro Area v Sberbank sa pohybuje od RUB 1.9M za year pre L7 do RUB 5.58M za year pre L13. Mediánový yearný kompenzačný balík in Saint Petersburg Metro Area dosahuje RUB 3.32M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Sberbank. Posledná aktualizácia: 10/2/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L7
RUB 1.9M
RUB 1.81M
RUB 19K
RUB 74.4K
L8
RUB 2.35M
RUB 2.07M
RUB 86.9K
RUB 191K
L9
RUB 2.92M
RUB 2.66M
RUB 86.1K
RUB 170K
L10
RUB 3.06M
RUB 2.7M
RUB 89.9K
RUB 269K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Zahrnuté pozíciePridať novú pozíciu
Mobilný softvérový inžinier
Frontend softvérový inžinier
Inžinier strojového učenia
Backend softvérový inžinier
Full-Stack softvérový inžinier
Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)
Dátový inžinier
DevOps inžinier
Inžinier spoľahlivosti stránok
Systémový inžinier
Advokát vývojárov
Výskumný vedec
AI inžinier