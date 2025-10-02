Softvérový inžinier odmeňovanie in Moscow Metro Area v Sberbank sa pohybuje od RUB 1.84M za year pre L7 do RUB 6.15M za year pre L14. Mediánový yearný kompenzačný balík in Moscow Metro Area dosahuje RUB 3.87M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Sberbank. Posledná aktualizácia: 10/2/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L7
RUB 1.84M
RUB 1.79M
RUB 39.2K
RUB 8.5K
L8
RUB 2.55M
RUB 2.38M
RUB 93.8K
RUB 78K
L9
RUB 2.88M
RUB 2.5M
RUB 209K
RUB 169K
L10
RUB 3.41M
RUB 2.99M
RUB 113K
RUB 301K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Zahrnuté pozíciePridať novú pozíciu
Mobilný softvérový inžinier
Frontend softvérový inžinier
Inžinier strojového učenia
Backend softvérový inžinier
Full-Stack softvérový inžinier
Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)
Dátový inžinier
DevOps inžinier
Inžinier spoľahlivosti stránok
Systémový inžinier
Advokát vývojárov
Výskumný vedec
AI inžinier