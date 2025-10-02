Adresár spoločností
Sberbank
Sberbank Softvérový inžinier Platy v Moscow Metro Area

Softvérový inžinier odmeňovanie in Moscow Metro Area v Sberbank sa pohybuje od RUB 1.84M za year pre L7 do RUB 6.15M za year pre L14. Mediánový yearný kompenzačný balík in Moscow Metro Area dosahuje RUB 3.87M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Sberbank. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L7
(Začiatočnícka úroveň)
RUB 1.84M
RUB 1.79M
RUB 39.2K
RUB 8.5K
L8
RUB 2.55M
RUB 2.38M
RUB 93.8K
RUB 78K
L9
RUB 2.88M
RUB 2.5M
RUB 209K
RUB 169K
L10
RUB 3.41M
RUB 2.99M
RUB 113K
RUB 301K
Zobraziť 4 Viac úrovní
RUB 13.26M

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Aké sú kariérne úrovne v Sberbank?

Zahrnuté pozície

Mobilný softvérový inžinier

Frontend softvérový inžinier

Inžinier strojového učenia

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Dátový inžinier

DevOps inžinier

Inžinier spoľahlivosti stránok

Systémový inžinier

Advokát vývojárov

Výskumný vedec

AI inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Sberbank in Moscow Metro Area predstavuje ročnú celkovú odmenu RUB 7,776,978. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Sberbank pre pozíciu Softvérový inžinier in Moscow Metro Area je RUB 4,139,915.

