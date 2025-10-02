Adresár spoločností
Sberbank Information Technologist (IT) Platy v Moscow Metro Area

Information Technologist (IT) odmeňovanie in Moscow Metro Area v Sberbank sa pohybuje od RUB 1.63M za year pre L7 do RUB 2.48M za year pre L9. Mediánový yearný kompenzačný balík in Moscow Metro Area dosahuje RUB 2.11M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Sberbank. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L7
RUB 1.63M
RUB 1.52M
RUB 0
RUB 118K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.48M
RUB 2.24M
RUB 0
RUB 239K
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Zobraziť 4 Viac úrovní
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu jobFamilies.Information Technologist (IT) v Sberbank in Moscow Metro Area predstavuje ročnú celkovú odmenu RUB 2,853,061. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Sberbank pre pozíciu jobFamilies.Information Technologist (IT) in Moscow Metro Area je RUB 2,109,773.

