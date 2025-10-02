Dátový vedec odmeňovanie in Saint Petersburg Metro Area v Sberbank sa pohybuje od RUB 1.31M za year pre L7 do RUB 2.7M za year pre L10. Mediánový yearný kompenzačný balík in Saint Petersburg Metro Area dosahuje RUB 1.49M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Sberbank. Posledná aktualizácia: 10/2/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L7
RUB 1.31M
RUB 1.31M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.03M
RUB 1.69M
RUB 0
RUB 346K
L10
RUB 2.7M
RUB 2.7M
RUB 0
RUB 0
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
