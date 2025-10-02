Dátový vedec odmeňovanie in Moscow Metro Area v Sberbank sa pohybuje od RUB 1.8M za year pre L7 do RUB 6.45M za year pre L13. Mediánový yearný kompenzačný balík in Moscow Metro Area dosahuje RUB 4.1M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Sberbank. Posledná aktualizácia: 10/2/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L7
RUB 1.8M
RUB 1.65M
RUB 0
RUB 144K
L8
RUB 1.68M
RUB 1.6M
RUB 0
RUB 78.3K
L9
RUB 2.55M
RUB 2.22M
RUB 0
RUB 331K
L10
RUB 3.6M
RUB 3.12M
RUB 0
RUB 479K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
