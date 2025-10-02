Adresár spoločností
Sberbank
  • Platy
  • Dátový vedec

  • Všetky platy Dátový vedec

  • Moscow Metro Area

Sberbank Dátový vedec Platy v Moscow Metro Area

Dátový vedec odmeňovanie in Moscow Metro Area v Sberbank sa pohybuje od RUB 1.8M za year pre L7 do RUB 6.45M za year pre L13. Mediánový yearný kompenzačný balík in Moscow Metro Area dosahuje RUB 4.1M.

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L7
RUB 1.8M
RUB 1.65M
RUB 0
RUB 144K
L8
RUB 1.68M
RUB 1.6M
RUB 0
RUB 78.3K
L9
RUB 2.55M
RUB 2.22M
RUB 0
RUB 331K
L10
RUB 3.6M
RUB 3.12M
RUB 0
RUB 479K
Zobraziť 4 Viac úrovní
RUB 13.36M

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Aké sú kariérne úrovne v Sberbank?

Často kladené otázky

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Dátový vedec pozícióra a Sberbank cégnél in Moscow Metro Area évi RUB 6,448,565 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Sberbank cégnél a Dátový vedec szerepkörre in Moscow Metro Area jelentett medián éves teljes kompenzáció RUB 3,528,681.

Ďalšie zdroje