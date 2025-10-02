Dátový analytik odmeňovanie in Moscow Metro Area v Sberbank sa pohybuje od RUB 1.57M za year pre L7 do RUB 4.94M za year pre L11. Mediánový yearný kompenzačný balík in Moscow Metro Area dosahuje RUB 2.83M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Sberbank. Posledná aktualizácia: 10/2/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L7
RUB 1.57M
RUB 1.34M
RUB 117K
RUB 117K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 3.44M
RUB 2.94M
RUB 0
RUB 495K
L10
RUB 2.98M
RUB 2.69M
RUB 0
RUB 288K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
