Adresár spoločností
Sberbank
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Obchodný analytik

  • Všetky platy Obchodný analytik

  • Moscow Metro Area

Sberbank Obchodný analytik Platy v Moscow Metro Area

Obchodný analytik odmeňovanie in Moscow Metro Area v Sberbank sa pohybuje od RUB 1.98M za year pre L7 do RUB 4.19M za year pre L11. Mediánový yearný kompenzačný balík in Moscow Metro Area dosahuje RUB 2.63M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Sberbank. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
Zobraziť 4 Viac úrovní
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne

RUB 13.36M

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v Sberbank?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Obchodný analytik ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Obchodný analytik v Sberbank in Moscow Metro Area predstavuje ročnú celkovú odmenu RUB 4,757,188. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Sberbank pre pozíciu Obchodný analytik in Moscow Metro Area je RUB 2,700,624.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Sberbank

Súvisiace spoločnosti

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje