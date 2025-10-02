Adresár spoločností
Saviynt
Saviynt Softvérový inžinier Platy v Greater Los Angeles Area

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Greater Los Angeles Area v Saviynt dosahuje $105K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Saviynt. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Mediánový balík
Saviynt
Associate Software Engineer
El Segundo, CA
Celkom za rok
$105K
Úroveň
L1
Základný plat
$105K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
6 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Saviynt?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Saviynt in Greater Los Angeles Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $191,237. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Saviynt pre pozíciu Softvérový inžinier in Greater Los Angeles Area je $125,000.

