Adresár spoločností
Savills
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Dátový analytik

  • Všetky platy Dátový analytik

  • Greater London Area

Savills Dátový analytik Platy v Greater London Area

Mediánový Dátový analytik kompenzačný balík in Greater London Area v Savills dosahuje £42.9K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Savills. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Mediánový balík
company icon
Savills
Data Analyst
London, EN, United Kingdom
Celkom za rok
£42.9K
Úroveň
Senior Data Andy
Základný plat
£42.9K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Savills?

£121K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Dátový analytik ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Dátový analytik chez Savills in Greater London Area s'élève à une rémunération totale annuelle de £48,483. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Savills pour le poste Dátový analytik in Greater London Area est de £48,030.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Savills

Súvisiace spoločnosti

  • Facebook
  • SoFi
  • Microsoft
  • Snap
  • Apple
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje