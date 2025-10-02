Adresár spoločností
Sauce Labs
Sauce Labs Softvérový inžinier Platy v Warsaw Metropolitan Area

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Warsaw Metropolitan Area v Sauce Labs dosahuje PLN 355K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Sauce Labs. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Mediánový balík
company icon
Sauce Labs
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Celkom za rok
PLN 355K
Úroveň
Staff
Základný plat
PLN 355K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Roky v spoločnosti
4 Roky
Roky skúseností
10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Sauce Labs?

PLN 600K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Sauce Labs in Warsaw Metropolitan Area predstavuje ročnú celkovú odmenu PLN 524,376. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Sauce Labs pre pozíciu Softvérový inžinier in Warsaw Metropolitan Area je PLN 330,524.

