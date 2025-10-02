Adresár spoločností
Satispay Softvérový inžinier Platy v Ann Arbor, MI Area

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Ann Arbor, MI Area v Satispay dosahuje $51.2K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Satispay. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Mediánový balík
company icon
Satispay
Software Engineer
Milan, MI
Celkom za rok
$51.2K
Úroveň
L4
Základný plat
$46.4K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$4.9K
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
6 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Satispay?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Satispay podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Často kladené otázky

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Softvérový inžinier στην Satispay in Ann Arbor, MI Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $62,942. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Satispay για τον ρόλο Softvérový inžinier in Ann Arbor, MI Area είναι $46,752.

