Satin Finserv
Hlavné poznatky
    O spoločnosti

    Satin Finserv Limited provides business loans to individuals, MSMEs, and corporates, focusing on financial inclusion through advanced technology and significant growth in MSME loan disbursements.

    satinfinserv.com
    Webstránka
    2019
    Rok založenia
    180
    Počet zamestnancov
    $10M-$50M
    Odhadované príjmy
    Sídlo

