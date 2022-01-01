Adresár spoločností
Sasken Technologies
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Sasken Technologies Platy

Platy Sasken Technologies sa pohybujú od $11,925 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $99,500 pre Hardvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Sasken Technologies. Posledná aktualizácia: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softvérový inžinier
Median $11.9K
Hardvérový inžinier
$99.5K
Rizikový kapitalista
$33.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Sasken Technologies predstavuje Hardvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $99,500. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Sasken Technologies je $33,485.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Sasken Technologies

Súvisiace spoločnosti

  • Flipkart
  • Lyft
  • Intuit
  • Google
  • Tesla
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje