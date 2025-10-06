Adresár spoločností
SAP
Architekt riešení Úroveň

T3

Úrovne v SAP

  1. T1Associate Architect
  2. T2Architect
  3. T3Senior Architect
Priemerná Ročne Celková kompenzácia
$157,334
Základný plat
$146,667
Akciová prémia ()
$0
Bonus
$10,667

Najnovšie platové údaje
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
