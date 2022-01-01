Platy SAP sa pohybujú od $23,270 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Copywriter in India na spodnej hranici až po $487,550 pre Manažér obchodných operácií in Germany na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov SAP. Posledná aktualizácia: 11/15/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.4%
ROK 3
V spoločnosti SAP podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)
33.4% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.40% ročne)
20%
ROK 1
40%
ROK 2
40%
ROK 3
V spoločnosti SAP podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
20% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (20.00% ročne)
40% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (40.00% ročne)
40% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (40.00% ročne)
33%
ROK 1
33%
ROK 2
34%
ROK 3
V spoločnosti SAP podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (8.25% štvrťročne)
33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (8.25% štvrťročne)
34% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (8.50% štvrťročne)
