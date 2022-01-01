Adresár spoločností
SAP
SAP Platy

Platy SAP sa pohybujú od $23,270 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Copywriter in India na spodnej hranici až po $487,550 pre Manažér obchodných operácií in Germany na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov SAP. Posledná aktualizácia: 11/15/2025

Softvérový inžinier
T1 $69.6K
T2 $80.2K
T3 $103K
T4 $129K
T5 $186K

Frontend softvérový inžinier

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Produkčný softvérový inžinier

DevOps inžinier

AI inžinier

Produktový dizajnér
T1 $120K
T2 $135K
T3 $167K

UX dizajnér

Predaj
T1 $123K
T2 $117K
T3 $237K
T4 $343K
T5 $381K

Účtový manažér

Dátový vedec
T1 $70.6K
T2 $74.1K
T3 $96.8K
T4 $131K
Produktový manažér
T2 $74.3K
T3 $98.9K
T4 $126K
Marketing
T2 $137K
T3 $213K
T4 $233K
Architekt riešení
T3 $46K
T4 $74.9K

Dátový architekt

Cloudový architekt

Manažér softvérového inžinierstva
Median $78.4K
Manažérsky konzultant
Median $82.5K
Projektový manažér
Median $143K
Úspech zákazníka
Median $128K
Technický programový manažér
Median $120K
Ľudské zdroje
Median $57.7K
Predajný inžinier
Median $114K
Business analytik
Median $74.9K
IT špecialista
Median $82.8K
Účtovník
$39.1K
Administratívny asistent
$74.5K
Obchodné operácie
$162K
Manažér obchodných operácií
$488K
Obchodný rozvoj
$40.9K
Šéf kancelárie
$160K
Copywriter
$23.3K
Zákaznícky servis
$76.5K
Operácie zákazníckeho servisu
$53.8K
Dátový analytik
$110K
Manažér dátovej vedy
$238K
Manažér zariadení
$80K
Grafický dizajnér
$104K
Hardvérový inžinier
$136K
Právny
$271K
Manažér produktového dizajnu
$296K
Programový manažér
$128K
Recruiter
$199K
Príjmové operácie
$95.2K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$81.1K
Celkové odmeny
$83.3K
UX výskumník
$95.3K
Rizikový kapitalista
$121K
Harmonogram Vestingu

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.4%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti SAP podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)

  • 33.4% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.40% ročne)

20%

ROK 1

40%

ROK 2

40%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti SAP podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (20.00% ročne)

  • 40% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (40.00% ročne)

  • 40% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (40.00% ročne)

33%

ROK 1

33%

ROK 2

34%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti SAP podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (8.25% štvrťročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (8.25% štvrťročne)

  • 34% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (8.50% štvrťročne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v SAP predstavuje Manažér obchodných operácií at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $487,550. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v SAP je $114,363.

