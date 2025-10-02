Adresár spoločností
SAP Fioneer Softvérový inžinier Platy v Greater Bengaluru

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Greater Bengaluru v SAP Fioneer dosahuje ₹1.8M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky SAP Fioneer. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Mediánový balík
company icon
SAP Fioneer
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Celkom za rok
₹1.8M
Úroveň
T2
Základný plat
₹1.8M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky v spoločnosti
4 Roky
Roky skúseností
6 Roky
Aké sú kariérne úrovne v SAP Fioneer?

₹13.95M

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v SAP Fioneer in Greater Bengaluru predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹2,224,892. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v SAP Fioneer pre pozíciu Softvérový inžinier in Greater Bengaluru je ₹1,799,837.

