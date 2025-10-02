Adresár spoločností
SAP Concur
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Greater Seattle Area

SAP Concur Softvérový inžinier Platy v Greater Seattle Area

Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Seattle Area v SAP Concur sa pohybuje od $130K za year pre T2 do $243K za year pre T4. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Seattle Area dosahuje $185K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky SAP Concur. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
T1
(Začiatočnícka úroveň)
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
Zobraziť 1 Viac úrovní
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v SAP Concur?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Backend softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v SAP Concur in Greater Seattle Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $275,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v SAP Concur pre pozíciu Softvérový inžinier in Greater Seattle Area je $185,838.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre SAP Concur

Súvisiace spoločnosti

  • Nasuni
  • Bamboo Rose
  • Envoy Global
  • Mastercard
  • Proofpoint
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje