Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Seattle Area v SAP Concur sa pohybuje od $130K za year pre T2 do $243K za year pre T4. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Seattle Area dosahuje $185K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky SAP Concur. Posledná aktualizácia: 10/2/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
