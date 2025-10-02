Adresár spoločností
Santander UK
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Greater London Area

Santander UK Softvérový inžinier Platy v Greater London Area

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Greater London Area v Santander UK dosahuje £96.8K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Santander UK. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Mediánový balík
company icon
Santander UK
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Celkom za rok
£96.8K
Úroveň
L5
Základný plat
£96.8K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
7 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Santander UK?

£121K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Santander UK in Greater London Area predstavuje ročnú celkovú odmenu £181,902. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Santander UK pre pozíciu Softvérový inžinier in Greater London Area je £110,414.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Santander UK

Súvisiace spoločnosti

  • HSBC
  • Commerzbank
  • Lloyds Banking Group
  • BBVA
  • Sberbank
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje