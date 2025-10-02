Adresár spoločností
Santander Bank
Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in United States v Santander Bank dosahuje $120K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Santander Bank. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Mediánový balík
company icon
Santander Bank
Software Engineer
hidden
Celkom za rok
$120K
Úroveň
L3
Základný plat
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
7 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Santander Bank?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Santander Bank in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $145,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Santander Bank pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $108,000.

