Santander Bank
Santander Bank Dátový vedec Platy v Brazil

Mediánový Dátový vedec kompenzačný balík in Brazil v Santander Bank dosahuje R$203K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Santander Bank. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Mediánový balík
company icon
Santander Bank
Data Scientist
Sao Paulo, SP, Brazil
Celkom za rok
R$203K
Úroveň
Mid
Základný plat
R$122K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$81.3K
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Santander Bank?

R$880K

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v Santander Bank in Brazil predstavuje ročnú celkovú odmenu R$241,059. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Santander Bank pre pozíciu Dátový vedec in Brazil je R$222,722.

Ďalšie zdroje